La Banda Elemental del Conservatorio de Salamanca actúa en Disneyland Paris

El talento musical charro llega a París. Y para amenizar Disney, nada más y nada menos.

Este sábado 6 de septiembre, la Banda Elemental del Conservatorio Profesional de Salamanca ha formado parte de un desfile organizado en el parque de atracciones Disneyland París. En el siguiente vídeo, puedes verlos no solo tocar sus instrumentos, sino también escuchar cómo los trabajadores del parque los presentan a través de la megafonía. Un momento que, sin duda, habrá sido muy emocionante para todos ellos.

Así, Salamanca ha llevado al hogar del ratón animado más conocido del mundo percusión, viento y, sobre todo, mucha ilusión y pasión por la música. Los asistentes al parque han podido disfrutar de todo el talento que la Banda Elemental tiene por mostrar.

Cabe destacar que no es la primera vez que la música de los músicos salmantinos se traslada a las instalaciones de Disney: la Banda Elemental del Conservatorio Profesional de Salamanca también formó parte de un desfile llevado a cabo en el parque el pasado 20 de noviembre de 2024.

Incluso, en 2019, esta Banda Elemental llegó a actuar en el Auditorio Videopolis de Disneyland Paris, hecho para el que tuvo que pasar un riguroso casting. Hasta 67 músicos, de entre 12 y 18 años, 4 profesores, 68 acompañantes y su director, Vicente Moros, participaron en este momento único.

Ojalá la relación entre el parque de atracciones parisino y el talento charro siga manteniéndose y desarrollándose con el mismo éxito.