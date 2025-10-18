De Barcelona a Salamanca: una oportunidad que brinda protección a propietarios y mascotas en situación de vulnerabilidad

Separarse de tu mascota si te encuentras en situación de vulnerabilidad no tiene por qué ser una opción existiendo la oportunidad que brinda protección a propietarios y mascotas. Una oportunidad que llega a Salamanca desde Barcelona gracias al programa ‘Mejores Amigos’, a Noe Terrassa, coordinadora del área social y fundadora del programa, y a Thaïs Sánchez, técnica del área social que se incorporó en 2023.

Noe fue la persona que impulsó este programa que nació en 2016 de la necesidad de “visibilizar el vínculo existente entre personas y animales en situación de vulnerabilidad, proporcionando los conocimientos y recursos para asegurar que estas familias sigan juntas siempre”.

Este programa que desde hace dos años se extendió a nivel nacional, tuvo su inicio en Barcelona para “dar respuesta a casos de personas que estaban en situación de sin hogarismo sin acceder a recursos”, explica Thaïs que también indica que “en Barcelona casi todos los casos de personas en situación de calle en recursos públicos están ya trabajados, pero hay sitios en España que seguimos asesorando para intentar dar respuesta para que no tengan que escoger un hogar o entrar en un albergue y romper vínculos con el animal que es como su familia”.

Respecto al por qué esta oportunidad, que al principio solo se brindaba en Barcelona, se extendió al resto de los municipios españoles, es porque hace dos años el Ministerio de Derechos Sociales se interesó por este programa y quiso implementarlo a nivel nacional, firmando un convenio mediante el que se gestiona a nombre del programa una subvención a través de la cual pueden atender cualquier caso derivado de servicios sociales.

El programa, tal y como ha expuesto Thaïs, tuvo un gran acogimiento cuando dio el salto a nivel nacional hasta el punto de que “una subvención de 12 meses duró 4 de la gran cantidad de solicitudes que recibimos”.

Noe Terrassa, coordinadora del área social y fundadora del programa, y Thaïs Sánchez, técnica del área social del programa 'Mejores Amigos'

En la página web de ‘Mejores Amigos’ se señala que se trata de un “programa multidisciplinar para proteger el vínculo entre personas y animales en situación de vulnerabilidad”. Un programa que consta de tres patas que desarrolla la técnico del área social: “La pata más importante es acompañar a los servicios sociales y a los ayuntamientos a poder generar protocolos para que las personas en esta situación puedan acceder a recursos residenciales, al acceso a viviendas para estos colectivos; la segunda pata es la atención veterinaria en función de la subvención; y la tercera todas las formaciones para cualquier tipo de servicios sociales de cualquier municipio de España”.

Una cuestión importante en la que insiste Thaïs es recalcar que un requisito indispensable para acceder y beneficiarse del programa ‘Mejores Amigos’ es que sean “personas usuarias de servicios sociales”, es decir, que no es un programa indicado para particulares. De modo que podrán solicitar la ayuda que ofrece este programa unicamente aquellos usuarios de servicios sociales que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad como mujeres víctimas de violencia, sin techo, personas mayores, en soledad no deseada o con diversidad funcional.

Desde ‘Mejores Amigos’ también manifiestan que en la edición de este año “3 de cada 4 casos son de mujeres que eran víctimas de violencia machista o familias monomarentales. El resto se ha dividido entre personas con recursos económicos limitados, personas mayores o en soledad no deseada”.

En las dos ediciones que el programa ha tomado carácter nacional se han gestionado 34 casos en Castilla y León repartidos entre Valladolid, Ávila, León, Burgos, Palencia y Salamanca. En Salamanca concretamente han sido seis los casos tramitados, todos ellos de personas usuarias de servicios sociales en la que se han atendido a gatos y perros. Casos de personas en soledad no deseada y sin recursos económicos.

En los casos de mujeres víctimas de violencia de género entra en juego Acopet que proporciona acogida temporal a los animales de compañía mientras que la víctima abandona el hogar de maltrato. Lo que desde ‘Mejores Amigos’ hacen entonces es coordinarse junto con los trabajadores sociales, que son los encargados de hacer un seguimiento a la persona que acude a este programa. De ahí la importancia de que quienes acudan sean usuarios de servicios sociales.

Una mujer jugando con su perro | Eduardo Parra - Europa Press

Thaïs y Noe se encargan por tanto del área social, matizando que “todos los animales están representados en todas las áreas y que en la nuestra están considerados como animales de familia”, reconociendo que “hemos dejado de utilizar el término mascota porque consideramos que está habiendo una abertura a nuevos modelos relacionales cuando hablamos de que más del 50% de los hogares de España conviven con un animal. Es algo elegido y, por tanto, superan el término mascota, por eso nos referimos a ellos como familias multiespecies”. En este aspecto, es destacable mencionar a la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) que lleva más de 20 años en acción, acompañamiento y lucha por los derechos de los animales y que es la organización que impulsa este programa.

Proporcionar asistencia veterinaria gratuita para las personas sin hogar y para las que puedan acreditar una situación de vulnerabilidad es una de las principales gestiones llevadas a cabo por el programa ‘Mejores Amigos’, una ayuda puntual que tiene por objeto “cubrir todas las actuaciones veterinarias que requiera cada animal para garantizar su salud física y emocional además de la vacunación, identificación, esterilización, desparasitación, eutanasia humanitaria justificada e incineración, hasta agotar los recursos disponibles”. FAADA realiza la búsqueda del centro veterinario y se coordina con los Servicios Sociales para programar la fecha y hora de la cita de atención de la persona usuaria registrada, que debe siempre presentar el documento de vulnerabilidad para gozar del servicio del programa. Estos servicios veterinarios se dirigen a perros y gatos principalmente que son los animales más atendidos, aunque también han llegado casos de hurones, pájaros y tortugas, pero “muy minoritariamente”, apunta Thaïs.

Actualmente, el programa en su vertiente de atención veterinaria está inactivo debido al alto volumen de peticiones de servicios sociales realizadas en los últimos meses. De manera que ‘Mejores Amigos’ se encuentra a la espera de una nueva partida presupuestaria para antes de finales de año. Una ayuda que es “puntual” al depender de una subvención.

El acuerdo con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 también permite asesorar, acompañar y formar a los equipos de servicios sociales de los municipios de todo el territorio español en el acompañamiento de casos de personas usuarias de servicios sociales y sus animales. En el caso de Salamanca, desde FAADA manifiestan que “varios referentes de los equipos de servicios sociales del Ayuntamiento de Salamanca han participado este año en las formaciones bimestrales sobre el vínculo interespecie en situaciones de vulnerabilidad”.