Los bares y restaurantes de Salamanca ya pueden preinscribirse en la Feria de Día 2026

La Feria de Día es una de las actividades más consolidadas de las Ferias y Fiestas de Salamanca. Los bares, las cafeterías o los restaurantes que quieran ser partícipes de ese éxito y estar presentes en la edición de este 2026 ya pueden preinscribirse. El único requisito para optar al montaje de una caseta es tener una licencia C y/o D.

Los empresarios interesados deben acudir a la sede de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, ubicada en el paseo de la Estación 32-38. El plazo para apuntarse presencialmente finaliza el 22 de abril a las 14:00 horas.

Aún se desconocen los detalles de la Feria de Día 2026, pero la de 2025 contó con 28 casetas distribuidas en cinco zonas del centro de Salamanca: el parque de La Alamdedilla, las plazas de los Bandos y del Mercado, la calle Rector Lucena y la Rúa. Un total de 855.000 personas consumieron en alguna de ellas durante los doce días de celebración.