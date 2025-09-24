El Barrio Blanco contará con hasta 108 viviendas nuevas y 60 aparcamientos en paralelo a la avenida de Salamanca

El Ayuntamiento trabaja en completar el último tramo que quedaba por urbanizar del PERI 7, la zona paralela a la avenida de Salamanca comprendida entre las calles Santa Rita, Regato del Anís y Río Jordán. "Nos llamaba la atención porque presentaba una imagen que no se corresponde con el resto de la ciudad", ha destacado el alcalde, Carlos García Carbayo, durante la visita de las obras, que han dado comienzo durante la mañana de este miércoles.

El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 1.100.000 euros y se desarrollará durante unos diez-once meses. En las tres primeras semanas se acometerán el derribo de las naves que quedan en la zona y las labores de descombro. Le seguirá la renovación de las redes de abastecimiento de agua y de saneamiento, así como del alumbrado.

La nueva calle peatonal paralela a la avenida de Salamanca tendrá una zona de descanso con un banco corrido modular en forma de U en su centro. Junto a él se creará un área ajardinada de 3.361 metros cuadrados con riego automático y decenas de árboles y ejemplares arbustivos. De esta forma, se dará continuidad al bulevar verde de la llamada segunda vía de ronda de la ciudad.

Destacan la construcción de 60 plazas de estacionamiento en batería y de hasta 108 pisos. La mayoría serán viviendas libres, pero el Ayuntamiento de Salamanca tendrá una parte de suelo reservado para que el Patronato realice la promoción correspondiente. "Últimamente hemos optado por alquiler protegido. Puede ser con opción de compra. Estamos valorando una promoción para adquisición en propiedad. Aún no está decidido. Se va a convertir en uno de los solares más deseados para vivir", ha señalado Carbayo.

Importante inversión en el Barrio Blanco

La urbanización del PERI 7 es un proyecto más de los que ha acometido el Ayuntamiento de Salamanca en los últimos años para renovar la imagen del Barrio Blanco. El alcalde ha subrayado la renovación de las calles Santa Rita, Misión y Rocinante; el cambio de tuberías en Marineros y Profesor Lucas; o la puesta en marcha de las líneas 14 y 15 para acercar a los vecinos al hospital o al Campus Universitario Miguel de Unamuno. La inversión asciende a los 2 millones de euros.