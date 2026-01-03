El Barrio del Oeste busca el mejor microrrelato sobre el vino con un premio de 800 euros

La Asociación Vecinal ZOES del Barrio del Oeste ha abierto una nueva edición de su emblemático certamen «Leyendo a la luz de la luna». Este concurso de microrrelatos busca incentivar la creatividad y el talento literario de escritores mayores de 18 años, quienes en esta ocasión deberán articular sus historias en torno a la palabra «VINO». El término puede ser utilizado tanto en sentido literal como figurado, pero es requisito indispensable que aparezca explícitamente en el cuerpo del texto o en el título de la obra.

El certamen establece directrices muy precisas para garantizar la calidad y la originalidad de las obras. Los textos deben ser narrativos, situando una historia en coordenadas de espacio y tiempo, lo que excluye composiciones como poemas o aforismos. Además, la brevedad es clave, con un límite máximo de cien palabras. La organización ha hecho especial hincapié en que los relatos deben ser inéditos.

El premio para el ganador asciende a 800 euros en metálico, aunque la entrega está sujeta a una condición estricta: la presencia física del autor durante el fallo. En caso de que el ganador no asista al evento, el premio se otorgará al siguiente clasificado. El anuncio del vencedor tendrá lugar el próximo 8 de mayo durante un evento festivo-literario en el propio Barrio del Oeste. Asimismo, quien resulte premiado no podrá volver a participar en las tres ediciones siguientes del concurso, fomentando así la rotación de ganadores.

Las personas interesadas tienen de plazo hasta el 15 de marzo de 2026 para enviar sus trabajos al correo microrelatoszoes@gmail.com. Es importante destacar que el concurso está limitado a los primeros 250 microrrelatos recibidos, por lo que la convocatoria podría cerrarse antes de la fecha límite si se alcanza dicho cupo.

Cada participante podrá presentar una única obra a través de dos archivos adjuntos: uno con el relato bajo título y otro con sus datos personales, garantizando así el anonimato durante la deliberación del jurado.