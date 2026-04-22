El barrio del Oeste celebra el Día del Libro con una lectura a pie de calle

El barrio del Oeste celebrará el Día del Libro con una lectura a pie de calle este miércoles 22 de abril a las 18:00 horas en la calle Gutenberg.

Bajo el título 'Las letras al sol', el objetivo de esta propuesta es combinar la literatura con el espacio urbano y la participación ciudadana para impulsar el hábito lector a través de una experiencia que resulte cercana.

Desde la Asociación ZOES indican que los asistentes pueden acudir con sus propios libros para leer allí y donde también podrán intercambiar opiniones o recomendar otros libros para transformar la calle en un punto improvisado de lectura compartida.

Durante la tarde hay también programado un cuentacuentos a cargo de Unpuntocurioso, un reconocido proyecto de promoción de la lectura, donde se presentará 'El árbol de las hojas DinA4' dirigida a un público familiar que combina imaginación, juego y literatura.