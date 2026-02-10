El barrio del Oeste también celebrará el carnaval con un pasacalles, charanga y batucada

El barrio del Oeste celebrará el carnaval el próximo lunes 16 de febrero con una jornada repleta de actividades con un pasacalles, charanga y batucada.

A las 17:00 horas en la calle Gutenberg habrá una fiesta infantil, seguida de la entrega de pañoletas a las 19:00 horas . A partir de las 19:30 horas tendrá lugar el Gran Pasacalles de Carnaval que recorrerá distintas calles del barrio hasta finalizar en la plaza del Oeste, acompañado por la Charanga Los del Lío y la Batucada Blocco Charro.

La fiesta continuará en la plaza del Oeste con un parque infantil de hinchables y, desde las 20:00 horas, una discoteca DJ a cargo de Lírica Music.

Desde la Asociación ZOES aseguran que estos actos "llenarán el barrio de música, color y ambiente festivo", animando a participar con difraces a todos los salmantinos.

