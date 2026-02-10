El barrio del Oeste también celebrará el carnaval con un pasacalles, charanga y batucada

Las actividades darán comienzo a las 17:00 horas del lunes 16 en la calle Gutenberg con una fiesta infantil seguida de la entrega de pañoletas

El barrio del Oeste celebrará el carnaval el próximo lunes 16 de febrero con una jornada repleta de actividades con un pasacalles, charanga y batucada.

A las 17:00 horas en la calle Gutenberg habrá una fiesta infantil, seguida de la entrega de pañoletas a las 19:00 horas . A partir de las 19:30 horas tendrá lugar el Gran Pasacalles de Carnaval que recorrerá distintas calles del barrio hasta finalizar en la plaza del Oeste, acompañado por la Charanga Los del Lío y la Batucada Blocco Charro.

La fiesta continuará en la plaza del Oeste con un parque infantil de hinchables y, desde las 20:00 horas, una discoteca DJ a cargo de Lírica Music.

Desde la Asociación ZOES aseguran que estos actos "llenarán el barrio de música, color y ambiente festivo", animando a participar con difraces a todos los salmantinos.

Programa 16 de febrero de 2026:

  • 17:00 horas. Carnaval Infantil en la calle Gutenberg
  • 19:00 horas entrega de pañoletas
  • 19:30 horas. Gran pasacalles de carnaval con la charanga Los del Lío junto a una batucada Blocco Charro.
  • 20:00 horas. Hinchables para los más pequeños con la discoteca DJ con Lírica Music

