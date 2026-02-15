El Barrio del Oeste celebrará su carnaval con una verbena, concursos de disfraces y el entierro de la sardina
Este lunes, 16 de febrero, y el miércoles, 18 de febrero, la asociación ZOES ha organizado una programación para que pequeños y mayores disfruten del carnaval
La asociación ZOES, durante años, ha estado al servicio de la ciudadanía que vive en el Barrio del Oeste y fuera de él, organizando innumerables eventos en pro de fomentar la vecindad y el sentimiento de hermandad.
Como no podía ser de otra forma, el carnaval tenía que celebrarse en el artístico distrito de la capital del Tormes, y para estos lunes y miércoles, 16 y 18 de febrero, han preparado una serie de eventos para todas las edades.
Desde las 17:00 horas de este lunes será el carnaval infantil en una tarde pensada para los más pequeños de la calle, que en la calle Gutemberg podrán mostrar sus disfraces a todos los asistentes. Además, para el traje ganador habrá un premio muy especial, una gran “Piñata Charra”.
A las 19:00 horas del mismo día, se realizará el tradicional reparto de pañoletas para más tarde, a las 19:30 horas, realizar el desfile de disfraces con un pasacalles que correrá a cargo de Blocco Charro y la charanga Los del Lío que recorrerá las calles del barrio hasta llegar a la plaza del Oeste.
Además, para que disfruten los más pequeños habrá hinchables y para todas las edades una gran verbena con Lírica Music y así bailar, cantar y celebrar como se merece las fiestas carnavalescas del barrio.
El martes servirá de descanso y para el miércoles se ha organizado el Entierro de la Sardina desde las 20:00 horas, donde comenzará el cortejo fúnebre con la música de la Charanga “Los Kanalla”. Más tarde habrá una sardinada donde tendrán prioridad aquellos que vistan de luto.
