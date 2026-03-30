El barrio del Oeste invita a la Ruta de las Torrijas entre el 1 y el 5 de abril

Cartel de la Ruta de las Torrijas en el barrio del Oeste

El barrio del Oeste vuelve a apostar por la Ruta de las Torrijas, como una actividad que se desarrollará durante Semana Santa y a iniciativa de la Asociación Vecinal Zoes del Barrio del Oeste.

La degustación tendrá lugar del 1 al 5 de abril por diferentes bares del barrio; el objetivo "no se trata solo de comer torrijas, sino de recorrer sus calles, apreciar su arte urbano y habitar sus espacios comunes, convirtiendo la experiencia en algo compartido".

En esta ruta, se pueden degustar torrijas diferentes, desde las clásicas con azúcar, miel y canela, hasta otras versiones más modernas con chocolate, crema o incluso cerveza".