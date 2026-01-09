El Barrio del Oeste se transforma en una galería de arte urbano en abril
La XVI edición de la Galería Urbana se celebrará del 17 al 19 de abril
El Barrio del Oeste de Salamanca se prepara para acoger la XVI edición del Concurso de Pintura Galería Urbana, que se celebrará los días 17, 18 y 19 de abril. Este evento, ya consolidado en el calendario cultural de la ciudad, convierte cada año las calles del barrio en un auténtico museo al aire libre.
Durante tres días, el grafiti y la pintura mural serán los grandes protagonistas, llenando de color y creatividad las puertas de garajes y otros espacios urbanos. Artistas locales y visitantes tendrán la oportunidad de mostrar su talento en un entorno abierto, fomentando la interacción entre los creadores y la comunidad.
La Galería Urbana no solo destaca por la calidad artística de las obras, sino también por su capacidad de revitalizar espacios cotidianos, transformándolos en lienzos que sorprenden a vecinos y visitantes. Además, esta iniciativa busca acercar el arte contemporáneo a todos los públicos y promover la cultura urbana como una herramienta de expresión y cohesión social.
La convocatoria para participar ya está abierta, invitando a pintores y grafiteros de todas las edades y niveles a presentar sus propuestas. Las obras seleccionadas se exhibirán durante el evento, ofreciendo al público la posibilidad de disfrutar de un recorrido visual único por las calles del Barrio del Oeste.
