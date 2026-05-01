El Barrio de San José vive su día grande con misa y procesión

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo ha estado presente en la mañana de este viernes 1 de mayo, en los actos festivos organizados por la Cofradía de San José Obrero, celebrados en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en la calle Maestro Jiménez.

La jornada ha reunido a los vecinos de San José en una misa cargada de tradición.

Posteriormente, ha tenido lugar la procesión en honor a San José Obrero por las calles del barrio, en la que el alcalde y varios concejales han acompañado a los vecinos.