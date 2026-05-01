El Barrio de San José vive su día grande con misa y procesión

El alcalde y varios concejales han acompañado a los vecinos en la celebración de la misa y posterior procesión

Procesión en el Barrio de San José
Procesión en el Barrio de San José

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo ha estado presente en la mañana de este viernes 1 de mayo, en los actos festivos organizados por la Cofradía de San José Obrero, celebrados en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en la calle Maestro Jiménez.

La jornada ha reunido a los vecinos de San José en una misa cargada de tradición.

Posteriormente, ha tenido lugar la procesión en honor a San José Obrero por las calles del barrio, en la que el alcalde y varios concejales han acompañado a los vecinos.

También te puede interesar

Lo último

stats