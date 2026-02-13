Los dos barrios más caros de Castilla y León donde comprar una vivienda se encuentran en Salamanca

Salamanca se ha situado como una de las ciudades más caras en las que comprar una vivienda de segunda mano, según ha indicado Fotocasa. Y es que cinco de los diez distritos más caros se encuentran en la ciudad salmantina.

El centro de Salamanca se ha situado como el barrio más caro en el que vivir con 3.911 euros por metro cuadrado, 1’4 veces más que la media nacional. Además un piso de 80 metros cuadrados llega hasta los 312.000 euros de media.

El segundo sería el barrio de Sancti-Spíritus, donde el metro cuadrado se vende a 3.335 euros, siendo el segundo más caro de toda la comunidad. De media, un piso de 80 metros cuadrados costaría 266.811 euros.

Por otro lado, cabe destacar que otros distritos también se han situado en lo más alto de la tabla, con el barrio de San Bernardo en sexto puesto con 2.745 euros el metro cuadrado o la Prosperidad con 2.577 euros por metro cuadrado.