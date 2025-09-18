Los barrios de Salesas y Labradores se preparan para unas Fiestas de la Merced 2025 llenas de tradición, cultura y devoción

Los barrios de Salesas y Labradores vivirá intensamente sus Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de la Merced del 20 al 28 de septiembre de 2025, gracias a la organización de la Asociación de Vecinos AVESAL y la Asociación de Mayores La Salmantina. La programación combina actos religiosos, culturales y festivos pensados para todas las edades.

El domingo 21 se inaugurará oficialmente la celebración con el fervorín a la Virgen, un pasacalles y el tradicional vino español, marco en el que se rendirá homenaje a vecinos e instituciones comprometidos con la vida comunitaria.

Uno de los momentos más esperados será el regreso del desfile de cabezudos, previsto para el domingo 28. Acompañados por la Charanga La Clave, volverán a llenar de color y alegría las calles, recuperando una tradición muy querida por mayores y pequeños.

El jueves 25 se entregará el Premio Vida y Merced, que reconocerá en esta edición a la Archicofradía Madre de Dios del Rosario y, a título póstumo, a Lorenzo Rodríguez Durán por su iniciativa solidaria “Ningún niño sin juguete”.

Las fiestas culminarán con la Procesión Solemne y Triunfal de la Virgen, símbolo de devoción y unión vecinal, consolidando a la Merced como cita imprescindible en la vida del barrio.