La Base Aérea de Matacán abre sus puertas a todos los salmantinos para dar a conocer su trabajo diario

La Base Aérea de Matacán ha abierto sus puertas durante la mañana de este domingo 10 de mayo, para dar a conocer a los salmantinos el trabajo diario que allí se desarrolla y que es desconocido para gran parte de la ciudadanía.

Un carril continuo de familias con niños y adultos en solitario se han adentrado a la base desde primera hora de la mañana, para conocer los diferentes medios aéreos del Ejército del Aire y del Espacio.

Los visitantes han podido, a parte de conocer también al personal trabajador de Matacán, ser testigos de diferentes demostraciones y exhibiciones aéreas que han dejado impresionados a los allí presentes.

Jornada de Puertas Abiertas en la Base Aérea de Matacán | Vega Bustos

Algunas de las demostraciones que se han llevado a cabo ha sido la de la Unidad Canina del Centro de Cría Caballar de Ávila, donde se ha podido ver una pequeña pincelada de lo que es el adiestramiento de los perros entrenados para realizar labores de rescate de personas, detección de explosivos o drogas, entre otros acometidos dentro de las FAS, que sirven como perros de trabajo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bien sea Policía o Guardia Civil y a los cuerpos de defensa como al Ejército del Aire, Tierra o la Infantería de Marina.

Jornada de Puertas Abiertas en la Base Aérea de Matacán | Vega Bustos

También ha habido otra demostración por parte de la Patrulla de Honores del Ejército del Aire y del Espacio, que se han ido intercalando con otras actividades que había preparadas para el público, cuando la lluvia ha dado una tregua, como exposiciones por el Centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española; de materiales del Servicio de Rescate y Contraincendios de la Base Aérea de Matacán; o de cetrería del servicio de control de fauna de la Base Aérea de Matacán.

A mayores han tenido lugar diferentes demostraciones aéreas como la de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio, entre otras.

Jornada de Puertas Abiertas en la Base Aérea de Matacán | Vega Bustos

Esta jornada de puertas abiertas ha sido parte del del Centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española y del V Centenario Escuela de Salamanca de la Universidad de Salamanca, aprovechando también que este mes se celebra el Día de las Fuerzas Armadas.