La Base Aérea de Matacán, en el centro de la lucha contra los incendios: “España desde arriba es desoladora”

“El panorama es desolador. Volamos durante millas sobre montañas completamente negras, cubiertas de ceniza. Y duele, porque muchos de nosotros tenemos recuerdos allí. Hemos caminado por esos montes, tenemos familia cerca. Da mucha pena”.

Con estas palabras, el capitán Javier Gimeno, del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio, reflejó en LaSexta Xplica la crudeza de los incendios forestales que azotan España este verano. Desde la Base Aérea de Matacán, explicó cómo operan los aviones apagafuegos, los peligros a los que se enfrentan en cada vuelo y la importancia de no olvidar el valor del campo y de los pueblos.

“Desde arriba uno ve España de otra manera. Tenemos un país increíble que se está perdiendo”, lamentó con emoción.

Coordinación, precisión y riesgo en cada misión

El 43 Grupo es la unidad especializada en lucha aérea contra incendios. Equipados con aviones anfibios Canadair CL-215T y CL-415, cargan hasta 6.000 litros de agua en embalses, ríos o pantanos antes de dirigirse en formación hacia el foco del fuego.

“Trabajamos en lo que llamamos un carrusel, una formación de aviones que opera con máxima coordinación. Vamos donde nos indica el Ministerio de Transición Ecológica o el mando en tierra, y realizamos las descargas lo más sincronizados posible para que sean eficaces y seguras”, explicó Gimeno.

Sin embargo, la misión está plagada de riesgos como volar a baja altitud, con visibilidad limitada por el humo, y en zonas con cables de alta tensión, árboles, aves y fuertes turbulencias es una tarea extremadamente exigente. “Es una aviación compleja, en la que cada segundo exige máxima concentración. Por eso entrenamos intensamente todo el invierno, para estar preparados”, añadió.

Una tripulación unida por la responsabilidad

Cada avión que participa en una operación de extinción lleva a bordo a dos pilotos y un mecánico de vuelo, que colabora también en tareas de maniobrabilidad durante el vuelo. La compenetración entre ellos es total.

“Nos jugamos la vida juntos. La relación que se forma es muy especial. Durante la campaña de verano —que va del 15 de mayo a principios de noviembre— vivimos en destacamentos repartidos por toda la península, no salimos de la base durante las alarmas y pasamos el día entero juntos. Eso une mucho”, confesó el capitán.

Y lo emocional también pesa. “Cuando pasamos momentos duros, cuando uno lo pasa mal psicológica o emocionalmente, esa piña se refuerza".

“Lo que tenemos en España es una joya”

A la experiencia técnica se sumó una reflexión personal, nacida desde el aire y forjada en el contacto diario con los paisajes calcinados que sobrevuelan. “Sobrevolar zonas como Igüeña (León) y ver montañas enteras reducidas a ceniza remueve algo por dentro. Lo hablábamos hoy mismo entre compañeros. Estamos perdiendo algo que es nuestro”, explicó.

Gimeno hizo un llamamiento a la sociedad para que no se desconecte del campo, de los pueblos ni del entorno natural.

“Lo que tenemos en España es una joya. Solo hay que salir de nuestras fronteras para darse cuenta de lo afortunados que somos. Nos olvidamos del campo, de la gente que vive ahí, y cuando lo vemos arder, ya es tarde. Hay que cuidarlo, apreciarlo. Porque nos da mucho, y no somos del todo conscientes”.

El 43 Grupo, en primera línea desde Matacán

Desde Matacán y otras bases repartidas por todo el país, el 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio mantiene operativos los 18 aviones apagafuegos del Estado. Son la primera respuesta aérea frente a los grandes incendios forestales, y están formados para actuar en cuestión de minutos allá donde se les requiera.

“Nosotros vemos España desde arriba. Y, créame, es algo que marca”, concluyó el capitán en La Sexta.