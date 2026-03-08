"¡Basta ya!": la manifiestación feminista por el Día de la Mujer recorre las calles de Salamanca

Llega el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y aunque ya sea 2026, las calles de Salamanca se han convertido en el recorrido de toda una manifestación feminista. Porque como ha rezado el manifiesto de la jornada "aun así, tenemos que seguir gritando. ¡Basta ya!".

"Basta ya de asesinarnos. Llevamos ya 18 asesinadas este año en España. 1.355 mujeres desde que se tienen registros. Basta de violarnos. En España se denuncian más de 4.000 violaciones al año. Más de 20.000 delitos contra la libertad sexual anuales. Decenas cada día. Y sabemos que muchas no denuncian", ha recordado el Movimiento Feminista de Salamanca en una Plaza Mayor llena de todas aquellas personas que no han dudado en marchar, una vez más, por la igualdad entre hombres y mujeres.

Cánticos, gritos y pancartas han sido el arma, este domingo, de la marea violeta que se ha iniciado en la plaza de la Concordia y ha marchado por otros enclaves céntricos de la capital charra, tales como la avenida de María Auxiliadora, parte de la avenida de Mirat y calle Toro, para concluir en la Plaza Mayor. "Mujeres vivas, libres y sin miedo" podía leerse; "Te cansas de oírlo, nosotras de vivirlo", ha podido escucharse.

Manifestación por el 8M en Salamanca | Mateo G.J.

En el momento de la lectura del manifiesto, se ha apelado a poner fin a todas las problemáticas estructurales que aún ahogan a la mujeres. Y también a las nuevas. Porque, por ejemplo, al acoso en la calle, se ha sumado también el digital, en el que se incluye la utilización de la inteligencia artificial para la crear y difundir pornografía falsa. "Nuestros cuerpos siguen siendo mercancía", han lamentado. "¡Nuestra intimidad no es entretenimiento!", han recordado.

El coro de "bastas" ha sido largo y se ha extendido a lo largo de todo el manifiesto: "Basta ya de asesinarnos. Basta ya de violarnos. Basta ya de agredirnos. Basta ya de acosarnos. Basta ya de empobrecernos. Basta ya de explotarnos. Basta ya impedir nuestra voluntad. Basta ya de desprotegernos. Basta ya de revictimizarnos. Basta ya de cosificarnos. Basta ya de prostituirnos. Basta ya de invisibilizarnos. Basta ya de minusvalorarnos. Basta ya de pornografiarnos. Basta ya de perseguirnos. Basta ya de ridiculizarnos".

"Estamos hartas de contar asesinadas. Hartas de que nos llamen exageradas mientras seguimos enterrando a nuestras compañeras. Nos dijeron que ya éramos iguales. Que el feminismo ya no hacía falta. Pero cuando nos asesinan, cuando nos violan, cuando nos empobrecen y nos silencian, ¿quién da la cara?", ha cuestionado el Movimiento Feminista de Salamanca. "¡Solo el feminismo da la cara! Da la cara en las calles. En los juzgados. En las aulas. Sin feminismo no hay justicia. Sin feminismo no hay igualdad real. Y por eso seguimos aquí. Porque si solo el feminismo da la cara, ¡nosotras somos el feminismo! ¡Y no vamos a callarnos!", han defendido en una Plaza Mayor en la que no cabía hueco al silencio. Alrededor de 2.500 personas han participado en la manifestación.