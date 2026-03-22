Belén Esteban disfruta al sol en una terraza de la Plaza Mayor

La conocida colaboradora de televisión Belén Esteban ha sido vista este domingo disfrutando de la mañana en una de las terrazas más concurridas de la Plaza Mayor de Salamanca.

Según ha podido saber este medio, la “princesa del pueblo” se encuentra en la ciudad para asistir al cumpleaños de un amigo que se celebró este sábado.

Esteban aprovechó el buen tiempo para sentarse en la terraza del Nero, uno de los espacios más populares de la ciudad, que recientemente también recibió la visita del Rey de España, quien disfrutó de un café momentos antes de un acto en la Universidad de Salamanca.

Acompañada por dos amigos, Belén Esteban ha pasado la mañana al sol y de manera discreta, integrada entre el resto de los clientes de la terraza.