Un belén de ganchillo para mostrar la artesanía más tradicional de Salamanca

El barrio del Oeste, un año más, ha vuelto a mostrar el arte que se desprende por Salamanca. El grupo Quedamos y Punto de la asociación ZOES ha hecho gala en el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados del trabajo realizado por las mejores manos tejedoras de la capital del Tormes y con un resultado que no dejará a nadie indiferente.

Durante una semana ha comenzado a instalarse un belén hecho íntegramente con ganchillo, con todas las figuras humanas, además de las casas y la vegetación, realizadas por las integrantes del grupo.

Y es que el arte no entiende de límites y así ha quedado demostrado por ZOES, donde con tiempo y mucha maña se consiguen resultados únicos por Navidad, siendo uno de los acontecimientos más esperados por los habitantes del barrio del Oeste y por la ciudadanía de Salamanca en general.

Cabe destacar que la propia asociación también ha organizado talleres de ganchillo durante estas Navidades, como el de “Juguetes y figuras hiperbólicas”, para todas las edades y que ha tenido lugar esta tarde a las 17:00 horas para así conocer los saberes del ganchillo, así como el concierto del Coro y Música Moderna de Zoes a las 20:15 horas y así amenizar el uno de los belenes más esperados.

El horario para poder realizar las visitas se ha ampliado con respecto a otros años, permaneciendo hasta el 7 de enero. Para ello, habrá horario de mañana de 10:00 a 14:00 horas y de tarde de 17:00 a 21:00 horas, excepto festivos, Además, el evento estará amenizado por villancicos a cargo del grupo de guitarra de la asociación ZOES.

Asimismo, el domingo, 14 de diciembre, tendrá lugar la Feria de Intercambio en la propia Plaza del Oeste. Al igual que en otras ocasiones, los más pequeños tendrán normas propias, con su propia zona para realizar los mismos. Además, podrán disfrutar de pintacaras y cuentacuentos.

Para el resto de las personas que participen en esta celebración, el reglamento es claro, traer cualquier objeto que no se utilice y que esté en buen estado, sin utilizar en ningún momento dinero de por medio. Ya el lunes, 22 de diciembre, se inaugurará el belén de las ventanas de la avenida de Portugal.