La bendición de los animales por San Antón volverá a celebrarse el 17 de enero en Salamanca capital

Los propietarios de animales que así lo deseen podrán llevar a sus animales a la tradicional bendición de San Antón, que se volverá a celebrar el 17 de enero, que este año cae en sábado.

Como en anteriores ediciones, la bendición se desarrollará en el Campo de San Francisco, ante la escultura de San Francisco de Asís, obra del gran escultor salmantino, Venancio Blanco, a las 12:00 horas. El superior del convento de los padres Capuchinos, el padre Domingo Montero, será el encargado de rociar a los animales con el agua bendita.

Este se trata de uno de los actos más significativos de la religiosidad cristiana popular, que busca rendir homenaje a esos pequeños animales que acompañan la vida de tantas personas, muchas de las cuales viven en soledad. Un rito al que muchos salmantinos asisten año tras año en busca de protección para sus fieles compañeros.

En el último San Antón celebrado en la capital del Tormes, la mayor parte de las mascotas que asistieron fueron perros, gatos y tortugas, aunque en varias ocasiones han dejado verse gallos, hurones o reptiles. Antiguamente cuando esta tradición tenía más auge en los pueblos, era habitual que los vecinos llevaran a bendecir a los animales de trabajo como mulas, caballos o bueyes.