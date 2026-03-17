Beret, gratis en Salamanca por el día de Castilla y León
Beret es el artista elegido dentro de la programación gratuita con la que la Junta quiere poner en valor el día de la Comunidad
En la víspera del Día de la Comunidad de Castilla y León, que se conmemora el 23 de abril, la Consejería de Presidencia de la Junta ha vuelto a apostar por una programación cultural para todos los públicos y que se celebre simultáneamente en todas las grandes poblaciones de la Comunidad.
En Salamanca el artista elegido para dar su concierto gratuito es Francisco Javier Álvarez Beret, más conocido como Beret, que además contará con el grupo Orca como teloneros con una actuación que comenzará a las 21:00 horas.
Beret (Sevilla, 1996) se hizo famoso por sus canciones de estilo urbano, con toques de rap y flamenco. Algunos de sus éxitos más conocidos son ‘Vuelve’, ‘Lo siento’, ‘Me llama’ y ‘Te echo de menos’.
Además, la Junta impulsará otros 11 conciertos gratuitos que se celebrarán ese 22 de abril, a partir de las 21 horas, en las otras ocho capitales de provincia, además de en Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada. Los artistas y grupos previstos para esta celebración son los siguientes:
Ávila: José Mercé
Burgos: Lia Kali
Aranda de Duero: Orquesta Panorama
Miranda de Ebro: Medina Azahara
León: Omar Montes
Ponferrada: Mägo de Oz
Palencia: Marta Sánchez
Segovia: Lucho RK
Soria: Chambao
Valladolid: Antonio José
Zamora: Leire Martínez
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