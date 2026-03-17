Beret, gratis en Salamanca por el día de Castilla y León

En la víspera del Día de la Comunidad de Castilla y León, que se conmemora el 23 de abril, la Consejería de Presidencia de la Junta ha vuelto a apostar por una programación cultural para todos los públicos y que se celebre simultáneamente en todas las grandes poblaciones de la Comunidad.

En Salamanca el artista elegido para dar su concierto gratuito es Francisco Javier Álvarez Beret, más conocido como Beret, que además contará con el grupo Orca como teloneros con una actuación que comenzará a las 21:00 horas.

Beret (Sevilla, 1996) se hizo famoso por sus canciones de estilo urbano, con toques de rap y flamenco. Algunos de sus éxitos más conocidos son ‘Vuelve’, ‘Lo siento’, ‘Me llama’ y ‘Te echo de menos’.

Además, la Junta impulsará otros 11 conciertos gratuitos que se celebrarán ese 22 de abril, a partir de las 21 horas, en las otras ocho capitales de provincia, además de en Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada. Los artistas y grupos previstos para esta celebración son los siguientes:

Ávila: José Mercé

Burgos: Lia Kali

Aranda de Duero: Orquesta Panorama

Miranda de Ebro: Medina Azahara

León: Omar Montes

Ponferrada: Mägo de Oz

Palencia: Marta Sánchez

Segovia: Lucho RK

Soria: Chambao

Valladolid: Antonio José

Zamora: Leire Martínez