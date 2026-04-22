Beret se reencontrará este miércoles con Salamanca por el Día de Castilla y León

El cantante y compositor español Beret estará en Salamanca este miércoles 22 de abril, tal y como informó este medio, para deleitar al público salmantino con alguno de sus grandes éxitos como 'Lo siento' por el Día de Castilla y León.

El sevillano se reencontrará con el público salmantino, con la previsión de que ponga voz a canciones tan sonadas como 'Ojalá', 'Porfa no te vayas', 'Te echo de menos', 'Vuelve' o 'Cóseme' que ya han marcado generaciones. Canciones que han caminado de la mano de jóvenes que han crecido junto al cantante y que se han servido de sus letras como una herramienta para crecer, superarse o superar algo en sus vidas gracias a su sentimiento y empatía, con una sensibilidad difícil de ignorar

'Lo bello y lo roto' es el título de su disco más reciente, un álbum compuesto por 13 canciones que hablan de desamor, superación personal y la belleza oculta de la imperfección humana; un viaje para tratar de encontrar la aceptación. 'El último baile', 'Si te vuelvo a llamar', 'Cupido' o 'Nadie más te la cree' son algunas de esas canciones que forman parte de esta nueva obra y que podrán sonar esta noche en la capital del Tormes.

El concierto está programado para las 21:00 horas en la plaza de la Concordia, donde también actuarán como teloneros el grupo Orca. La entrada es gratuita.