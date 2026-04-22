Beret se reencontrará este miércoles con Salamanca por el Día de Castilla y León
El cantante sevillano actuará en la plaza de la Concordia, donde repasará su trayectoria profesional, con la previsión de que suenen algunos de sus éxitos más reconocidos como 'Ojalá', 'Porfa no te vayas' o 'Te echo de menos'
El cantante y compositor español Beret estará en Salamanca este miércoles 22 de abril, tal y como informó este medio, para deleitar al público salmantino con alguno de sus grandes éxitos como 'Lo siento' por el Día de Castilla y León.
El sevillano se reencontrará con el público salmantino, con la previsión de que ponga voz a canciones tan sonadas como 'Ojalá', 'Porfa no te vayas', 'Te echo de menos', 'Vuelve' o 'Cóseme' que ya han marcado generaciones. Canciones que han caminado de la mano de jóvenes que han crecido junto al cantante y que se han servido de sus letras como una herramienta para crecer, superarse o superar algo en sus vidas gracias a su sentimiento y empatía, con una sensibilidad difícil de ignorar
'Lo bello y lo roto' es el título de su disco más reciente, un álbum compuesto por 13 canciones que hablan de desamor, superación personal y la belleza oculta de la imperfección humana; un viaje para tratar de encontrar la aceptación. 'El último baile', 'Si te vuelvo a llamar', 'Cupido' o 'Nadie más te la cree' son algunas de esas canciones que forman parte de esta nueva obra y que podrán sonar esta noche en la capital del Tormes.
El concierto está programado para las 21:00 horas en la plaza de la Concordia, donde también actuarán como teloneros el grupo Orca. La entrada es gratuita.
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