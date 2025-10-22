La Biblioteca Carmen Martín Gaite acoge el estreno absoluto de 'Mi pequeño gran universo', una obra musical sobre el autismo

El Ayuntamiento de Salamanca impulsa el estreno de una nueva producción de teatro social. El concejal de Cultura, Ángel Fernández, y el actor salmantino Jesús Martín, presentaron este martes la obra 'Mi pequeño gran universo', cuyo estreno absoluto tendrá lugar este sábado 25 de octubre a las 19:00 horas, en la Biblioteca Municipal Carmen Martín Gaite.

La obra fue seleccionada en la última convocatoria de apoyo a la creación escénica promovida por el Ayuntamiento, cuyo objetivo es fomentar las artes escénicas locales y la producción de nuevos montajes.

'Mi pequeño gran universo' narra la historia de Andrés, un niño con Trastornos del Espectro Autista (TEA), mientras se enfrenta a la difícil situación de un examen. La producción aborda los temores y las dificultades de Andrés, pero también su gran valentía, a través de un formato musical, divertido y educativo que busca generar empatía en el público.

La encantadora historia se presenta como una herramienta de sensibilización que contribuye a una mejor comprensión del TEA —discapacidades del desarrollo que afectan las áreas social, comunicativa y conductual—, promoviendo así la integración de todas las personas que viven con estas condiciones. La obra está interpretada por Jes Martin’s (nombre artístico de Jesús Martín), con música en directo a cargo de Manu (piano y guitarra eléctrica), Daniel Rodríguez (percusión) y Marta Rodríguez (trompetería y fagot).

Jesús Martín, actor y creador salmantino, cuenta con una amplia trayectoria que combina el teatro de sala con numerosas apariciones en televisión y eventos de espectáculo y humor. A lo largo de su carrera, ha realizado más de 1.000 actuaciones, destacando giras nacionales e internacionales en países como Grecia, Portugal o Argentina.

En su trayectoria en Salamanca, ha estrenado varias obras en el Teatro Liceo, como 'El show de Martin’s' (2014), 'Náufrago' (2015) o 'Marceline' (2020), y más recientemente 'Infinito Amarillo' (2024), reafirmando su compromiso con la creación escénica en la ciudad.