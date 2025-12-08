La biblioteca Carmen Martín Gaite celebra su primer aniversario este martes con diversas actividades

La biblioteca municipal Carmen Martín Gaite celebrará su primer aniversario este martes, día 9 y lo hará con un programa de actividades pensado para todos los públicos. Durante la tarde, el Ayuntamiento de Salamanca ha programado un cuentacuentos para los más pequeños a cargo de Fernando Saldaña que comenzará a las 17.00 horas. Después,a las 18.00 horas tendrá lugar la conferencia académica ‘¡Feliz Cumpleaños, Carmen! Balance de un centenario’, impartida por la catedrática de la Universidad de Salamanca (USAL), Esther del Brío. Para terminar, no faltará la música, en este caso con un espectáculo de flamenco a cargo de la Asociación Cultural Mujer Romaní que interpretará ‘Lungo Drom’ en el auditorio de la biblioteca.

Todas las actividades serán gratuitas y con acceso libre hasta completar el aforo.

Ramo flores en la escultura de los Bandos

Por otra parte, como cada 8 de diciembre, en el día en el que Carmen Martín Gaite hubiera cumplido 100 años, el Ayuntamiento de Salamanca ha depositado un ramo de flores en la escultura de la Plaza de los Bandos que recuerda a la escritora salmantina.

Gaite, autora de importantes obras como ‘Entre visillos’, ‘Retahilas’ o ‘El cuarto de atrás’, fue una de las figuras más importantes de las letras hispánicas del siglo XX. Nació en Salamanca en el año 1925 y se licenció en Filosofía y Letras, en la rama de Filología Románica, en la Universidad de su ciudad natal. Posteriormente, se doctoró en Madrid con la tesis ‘Los usos amorosos del siglo XVIII español’. Fue la primera mujer que obtuvo el Premio Nacional de Literatura de España por su novela ‘El cuarto de atrás’, en el año 1978, galardón al que se suman otros muchos que recibió a lo largo de su vida, entre los que cabe destacar el Premio Nadal de 1957 por ‘Entre visillos’, el Premio Anagrama de Ensayo en 1987, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1988, el Premio Castilla y León de las Letras en 1991 y, de nuevo, el Nacional de Literatura en 1944 por el conjunto de su obra.