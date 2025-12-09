La biblioteca Carmen Martín Gaite celebra su primer aniversario como referente cultural en Salamanca

La biblioteca municipal Carmen Martín Gaite cumple su primer año de actividad y se ha consolidado como un espacio de referencia cultural y social en los barrios de Pizarrales, El Carmen, Blanco y San Bernardo. Desde su inauguración el 10 de diciembre de 2024, esta instalación ha logrado atraer a miles de vecinos gracias a una oferta diversa de actividades y servicios que fomentan la lectura, la educación y la cultura.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, destacó en la mañana de este martes, durante el acto de conmemoración, que la biblioteca se ha convertido en un “refugio cultural con identidad propia”. Durante la celebración, la institución recibió un retrato de Carmen Martín Gaite, obra del pintor Miguel Elías, donado por Caja Rural de Salamanca.

El evento arrancó con la interpretación de una pieza musical a cargo de un dúo de cuerda compuesto por profesores de la Escuela Municipal de Música y Danza Santa Cecilia, que este curso ha comenzado a impartir en la biblioteca la asignatura ‘Música y movimiento’ para niños y niñas de entre 5 y 9 años, dos días a la semana.

El regidor municipal, acompañado de bibliotecarias, representantes de asociaciones vecinales y culturales, y un grupo de estudiantes de 2º de ESO del IES Lucía de Medrano, resaltó que más de 3.000 personas han participado en las actividades programadas durante este primer año. Entre ellas se incluyen cuentacuentos familiares, presentaciones de libros, encuentros con autores, clubes de lectura y de cómics, recitales poéticos y espectáculos teatrales, muchos de los cuales han tenido a Carmen Martín Gaite como protagonista, coincidiendo con el centenario de su nacimiento.

Asimismo, García Carbayo subrayó la “excelente acogida” de los servicios de la biblioteca, evidenciada en los más de 7.000 carnés de lectores emitidos y los más de 12.000 préstamos registrados en este primer año. El fondo documental cuenta con más de 5.000 títulos, de los cuales el 40% están destinados al público infantil y juvenil, cifra que se actualiza periódicamente mediante adquisiciones y donaciones, principalmente de autores locales.

La biblioteca Carmen Martín Gaite es la séptima de la Red Municipal de Bibliotecas de Salamanca, considerada uno de los pilares culturales de los barrios y un punto de encuentro para los salmantinos. Para el próximo año, el presupuesto destinado a la Red se incrementará un 8%, alcanzando los 356.000 euros, destinados a programación y a la incorporación de nuevos fondos, sin incluir las inversiones en las bibliotecas de Gabriel y Galán y Torrente Ballester.

Programación especial por el primer aniversario

La celebración continúa en la tarde de este martes con diversas actividades abiertas al público hasta completar aforo. A las 17:00 horas se llevará a cabo un cuentacuentos infantil a cargo de Fernando Saldaña, de la Asociación Cultural LaSal. A las 18:00 horas, la catedrática de la Universidad de Salamanca, Esther del Brío, impartirá la conferencia académica ‘¡Feliz Cumpleaños, Carmen! Balance de un centenario’. Para finalizar, la jornada concluirá con la actividad cultural ‘Lungo Drom’, organizada por la Asociación Cultural Mujer Romaní, en el auditorio de la biblioteca.