La biblioteca de la Casa de las Conchas abre la inscripción para un taller de iniciación al chino

La biblioteca de la Casa de las Conchas ha abierto el plazo de inscripción para un taller de iniciación al chino. Las clases, que comenzarán en octubre, se impartirán todos los martes de 19:00 a 20:00 horas en el aula del Fondo Local.

El taller, a cargo de la profesora Haiying Sòng (Eva), ofrece una oportunidad para aprender los conceptos básicos del idioma. Los interesados pueden formalizar su inscripción a través del siguiente formulario en línea: https://bibliotecas.jcyl.es/web/es/bibliotecasalamanca/actividades/solicitud-inscripcion-talleres-idiomas.html.

El mandarín es hablado por más de 1.000 millones de personas. Dominar este idioma no solo abre puertas a nivel profesional, sino que también permite acceder a una de las culturas más ricas y antiguas del planeta.