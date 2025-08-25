La biblioteca digital de CyL facilita recursos tecnológicos desde cualquier lugar y dispositivo

La plataforma Biblio CyL Digital, la biblioteca de libros electrónicos y recursos sobre competencias digitales impulsada por la Junta de Castilla y León, continúa consolidándose como un servicio clave para la ciudadanía. Desde su lanzamiento, ha superado los 9.700 usuarios registrados, ha gestionado casi 20.000 préstamos digitales y ha facilitado más de 120.000 horas de formación, convirtiéndose en una herramienta fundamental para el desarrollo profesional y personal en el ámbito de las nuevas tecnologías.

Este servicio, coordinado por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital a través del programa CyL Digital, permite el acceso gratuito a libros, audiolibros, vídeos, podcasts y píldoras formativas sobre temas actuales como inteligencia artificial, programación, ofimática, productividad digital, ciberseguridad o redes sociales, entre otros.

Una campaña para aprender en verano

Con el objetivo de fomentar el aprendizaje continuo también durante los meses estivales, Biblio CyL Digital ha puesto en marcha la campaña ‘Verano Digital: Aprende y Disfruta’, una selección especial de lecturas ligeras, audiolibros y contenidos formativos prácticos y entretenidos, adaptados al ritmo veraniego y pensados para poder disfrutarse desde cualquier lugar, en cualquier momento.

En el marco de esta campaña, el pasado mes de julio se celebró una sesión online de formación titulada “Biblio CyL Digital: comienza el verano mejorando tus habilidades digitales”, en la que se presentaron algunos de los títulos más recomendados y atractivos para estas fechas, promoviendo el aprendizaje informal y personalizado.

Acceso desde web y móvil

La biblioteca digital está disponible tanto a través de su sitio web (biblio.cyldigital.es) como desde su aplicación móvil, facilitando un acceso sencillo y cómodo a todos los contenidos desde cualquier dispositivo. Biblio CyL Digital es un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del impulso de soluciones tecnológicas accesibles para toda la ciudadanía.

Con esta iniciativa, la Junta de Castilla y León continúa apostando por la inclusión digital, la alfabetización tecnológica y el acceso libre al conocimiento, facilitando que personas de todas las edades puedan mejorar sus competencias digitales y adaptarse a los nuevos desafíos del entorno digital.