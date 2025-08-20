La Biblioteca Municipal Gabriel y Galán cerrará temporalmente por reformas a partir del 1 de septiembre

La Biblioteca Municipal Gabriel y Galán cerrará sus puertas de forma temporal a partir del próximo 1 de septiembre para acometer trabajos de renovación en sus instalaciones. Las obras forman parte de los programas mixtos de formación y empleo promovidos por el Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León.

Las actuaciones previstas incluyen la reforma de los aseos, la sustitución de las puertas y la renovación de la pintura interior del edificio. Estas mejoras se enmarcan en los programas ‘Alto de los Montalvos’ y ‘Carmen Martín Gaite’, que permitirán la contratación de 32 personas en formación y 8 docentes.

Desde el Ayuntamiento destacan que estas intervenciones no solo permitirán actualizar las instalaciones, sino que también mejorarán la accesibilidad del edificio, beneficiando directamente a los usuarios de la biblioteca.

En cuanto a la devolución de documentos, se podrá realizar en la propia biblioteca Gabriel y Galán durante la primera semana de septiembre o hasta que el avance de las obras lo permita. También será posible devolver los materiales en cualquiera de las bibliotecas de la red municipal o una vez reabierta la Gabriel y Galán, sin que se aplique penalización alguna por el retraso.

El Consistorio no ha detallado aún una fecha concreta para la reapertura, que dependerá del desarrollo de las obras.