La biblioteca municipal Gabriel y Galán cierra temporalmente por reformas a partir del 1 de septiembre

La Biblioteca Municipal Gabriel y Galán cerrará temporalmente a partir del lunes 1 de septiembre con motivo de unas obras de renovación incluidas en los programas mixtos de formación impulsados por el Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León.

Durante este periodo, se llevarán a cabo trabajos de mejora como la reforma de los aseos, la sustitución de las puertas y la renovación de la pintura interior del edificio. Estas actuaciones forman parte de los programas ‘Alto de los Montalvos’ y ‘Carmen Martín Gaite’, que permiten la contratación de 32 participantes en formación y 8 docentes.

El objetivo de estas obras es mejorar la accesibilidad y las condiciones generales de las instalaciones municipales, lo que repercutirá directamente en la calidad del servicio que reciben los usuarios.

Devolución de documentos

Durante la primera semana de septiembre, o mientras las obras lo permitan, se podrán devolver documentos en la propia biblioteca Gabriel y Galán. También será posible realizar devoluciones en cualquiera de las bibliotecas que forman parte de la red municipal, o bien esperar a que Gabriel y Galán reabra, sin que ello suponga ninguna penalización.