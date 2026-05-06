La Biblioteca Municipal Torrente Ballester mejorará el confort térmico con sistemas telegestionables

El Ayuntamiento de Salamanca ha planteado diferentes mejoras en la Biblioteca Municipal Torrente Ballester. De este modo, 186.000 usuarios podrán disfrutar de 500 actividades culturales planteadas a lo largo del año, consumiendo menos energía y con más confort térmico.

De este modo se continúa con la iniciativa incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘CoNEcta Salamanca’ para los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas.

Además, se podrá realizar gracias a los fondos de la Unión Europea para el Desarrollo Regional, con el objetivo principal de desarrollar y mejorar la vida en los municipios. Para ello, el Ayuntamiento de Salamanca contará con un presupuesto de 15.227.851 euros de los que el 60 por ciento son aportados por el FEDER.

El presupuesto que se destinará será de poco más que 200.000 euros con un presupuesto de ejecución de dos meses. Asimismo, el sistema de control será telegestionable permitiendo cambiar los parámetros a distancia. Además, se podrán configurar diferentes circuitos térmicos en función de la meteorología.