Bienvenida oficial a los estudiantes de Medicina para sus prácticas hospitalarias en el CAUSA

Este miércoles, a las 10:30 horas, ha tenido lugar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca (USAL) un acto de acogida a los estudiantes de último curso del grado en Medicina, quienes comenzarán sus prácticas hospitalarias en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA). Durante el evento, que marcó el inicio de una nueva etapa en la formación de los futuros médicos, se dirigieron a los estudiantes dos figuras clave del ámbito sanitario y académico: Carmen Rodríguez Pajares, directora gerente del CAUSA, y María del Mar Abad Hernández, decana de la Facultad de Medicina de la USAL.

Ambas estuvieron acompañadas por representantes de sus respectivos equipos directivos, quienes brindaron un mensaje de motivación y agradecimiento a los estudiantes por su esfuerzo y dedicación. Rodríguez Pajares destacó la importancia de las prácticas hospitalarias en la formación de los futuros profesionales de la salud, subrayando el papel crucial que desempeñarán en el sistema sanitario. Por su parte, la decana Abad Hernández hizo hincapié en el orgullo que representa para la universidad ver a sus estudiantes integrarse en el CAUSA, un referente en atención sanitaria y formación.

El acto, que tuvo lugar en un ambiente cargado de emoción y expectativas, reafirma el compromiso de la USAL y del CAUSA con la excelencia educativa y el futuro del sector médico.