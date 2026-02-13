Blocco Charro vuelve a endulzar el centro de Salamanca a ritmo de batucada

Los carnavales suelen ser una de las fechas más esperadas por los salmantinos y salmantinas, y es que las calles se llenan de color y de mñusica en los rincones de la capital del Tormes para así hacer que la gente disfrute al son de la música y la diversión.

En esta ocasión ha sido Blocco Charro, que ha vuelto a poner ritmo a la vida de los habitantes y visitantes de la ciudad demostrando una vez más por qué es la batucada más grande de Salamanca.

Y es que no podían fallar a esta cita tan divertida donde cada uno de los integrantes ha querido llevar su dulzura y alegría al corazón de los que se acercaban a ver qué estaba ocurriendo.

Desde la plaza del Liceo y pasando por la Plaza Mayor, eran cientas las personas que se divertían y bailaban al ritmo de los compases afrobrasileños, mostrando como los carnavales hacen aflorar la gran cultura artística salmantina.