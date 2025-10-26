"El bodorrio del año": JJ Vaquero o Miguel Martín entre los invitados a la boda en Salamanca del presentador Iñaki Urrutia

Este sábado 25 de octubre, el presentador de televisión Iñaki Urrutia, actual de 'Zapeando', eligió la capital charra para darse el "sí, quiero" con su pareja, María, la salmatina que ya es su mujer.

La boda de Iñaki Urrutia, que al parecer tuvo lugar en una finca privada, ya había levantado mucha expectación en el mundo de la televisión, puesto que el cómico siempre ha llevado su vida privada muy en secreto.

Han sido muchos los rostros de la televisión que no solo no han querido perderse este día tan especial en la vida de Urrutia, sino que además han presumido de ellos en sus redes sociales, tales como JJ Vaqueros o Miguel Martín.