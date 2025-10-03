Bolaños anuncia que Castilla y León implantará “muy pronto” un programa piloto de agilización de procesos judiciales

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó este viernes que en Castilla y León se implantará “muy pronto” un programa piloto de agilización de procesos judiciales, que incluye procedimientos monitorios y que ha conseguido en la Región de Murcia que los trámites que hasta ahora precisaban de un plazo de dos meses de media para su resolución se realicen en un día.

“Casi cien días menos en el conjunto del procedimiento. Es la justicia que queremos y la reforma en la que estamos inmersos”, remarcó después de afirmar que el Gobierno central lleva a cabo “la mayor transformación de la justicia en décadas”. Entre las acciones más relevantes de esa apuesta, mencionó la ley de ampliación y fortalecimiento de la carrera fiscal y judicial sobre la que dijo que “si algunos la leyeran, no se estarían escuchando cosas que se están escuchando” sobre la misma.

Una de las consecuencias de su aplicación, mencionó, será el blindaje de las becas porque, dijo, ser juez, abogado o fiscal del Estado no debe estar condicionado por las circunstancias económicas.

“Hemos puesto las bases y no nos vamos a parar. Todo este trabajo de inversión y normativa está empezando a tener frutos y hay cifras y datos que nos animan a seguir en la senda de la digitalización”, remarcó durante su intervención en el acto de clausura del DATA fórum Justicia 2025: El año de la Justicia, celebrado en la capital leonesa.

“Con la justicia del futuro, algunos trámites de meses actualmente tardarán segundos y esto ya es una realidad y lo estamos llevando a cabo”, aseguró y comentó se van a cubrir 2.509 de jueces en tres años tras felicitarse por la reforma que afecta “a un ámbito que siempre ha parecido el patito feo de los ministerios”.