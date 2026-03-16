Un boleto de La Primitiva vendido en Salamanca, premiado con más de 126 millones de euros

El sorteo de la Primitiva celebrado este lunes, 16 de marzo, se ha saldado con un único boleto acertante vendido en un punto de venta de la calle Francisco Montejo, en Salamanca capital, y validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

El afortunado, que ha acertado seis números más el reintegro, se embolsará la cantidad de 126.469.236,14 euros, el mayor bote de la historia de La Primitiva. El anterior premio más importante data de octubre de 2015, cuando un afortunado de Barcelona ganó más de 101 millones.

También ha habido dos boletos con seis aciertos validados en Almería y en Castellón. Cada uno de ellos está dotado de 264.1193,19 euros