Un bombero de Salamanca participa en la recreación de una catástrofe de protección civil de grandes dimensiones

La Junta de Castilla y León, a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, ha puesto en marcha en Valladolid un curso intensivo y especializado para formar a bomberos en la gestión de catástrofes de grandes dimensiones. La formación, que se extenderá hasta el 13 de noviembre, cuenta con una inversión de 33.500 euros destinados a recrear un escenario de emergencia de alta complejidad.

El simulacro se centra en situaciones extremas, incluyendo un colapso estructural, rescates pesados, movimientos de carga pesada y rescates industriales, buscando reforzar la seguridad y el dominio de herramientas específicas en este tipo de operaciones.

Este curso se enmarca dentro del proyecto PROCTEPGER_HORIZONTE_27, cofinanciado por el fondo europeo FEDER a través de Interreg. El programa promueve la colaboración transfronteriza, atrayendo a 23 bomberos de diversas provincias de Castilla y León y a 6 profesionales de Portugal, concretamente de la Comunidad Itermunicipal das Beiras e Serra da Estrela.

Los 29 participantes, que incluyen efectivos de Zamora (4), Segovia(4), Salamanca (1), Palencia (6), Valladolid (6) y Miranda de Ebro (2), pondrán en común sus experiencias sobre catástrofes durante las veinticuatro horas lectivas, las cuales combinarán formación teórica con la práctica de simulacros.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha sido el encargado de inaugurar la jornada inicial. Durante su intervención, agradeció la colaboración en la organización del curso a entidades como el parque de bomberos de Ponferrada, el de Segovia y la Diputación de Valladolid, además de los servicios de emergencias sanitarias y la Unidad Fénix de drones de Protección Civil.

Esta actividad formativa se suma a otras ya realizadas dentro del programa PROCTEPGER_HORIZONTE_27, como el curso impartido la semana pasada en León sobre grandes concentraciones de personas, dirigido a mandos de la policía local de Castilla y León y de la guardia nacional republicana de Portugal.