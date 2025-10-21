Bomberos de España y Portugal se forman en Salamanca para rescates en estructuras colapsadas y con movimientos de terreno

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León ha inaugurado la segunda edición del curso de 'Formación transfronteriza en Técnicas de Autoprotección, Seguridad e Intervención por Movimientos del Terreno en Estructuras Colapsadas para equipos de bomberos'. La iniciativa, que se enmarca dentro de un proyecto INTERREG, tiene como objetivo fortalecer la cooperación y la capacidad de respuesta coordinada entre los servicios de emergencia de España y Portugal.

En total, el curso está dirigido a 20 bomberos: 14 procedentes de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de Castilla y León, y 6 de la región portuguesa Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMRBSE).

El principal objetivo de esta formación es dotar al personal de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para intervenir de manera segura y efectiva en situaciones de colapso estructural o del terreno. El programa se centra en:

Análisis técnico: Comprender las diferentes fases de la intervención, los riesgos asociados y la dinámica de los movimientos del terreno.

Seguridad y Prevención: Conocer la capacidad de sujeción del terreno, los riesgos generados durante los trabajos de rescate y las medidas y medios disponibles para prevenir accidentes.

Atención a las víctimas: Identificar las lesiones más habituales en personas sepultadas y aprender a tratarlas con recursos limitados.

Tecnología y Materiales: Poner al día a los asistentes en las últimas novedades en equipos y materiales adecuados para este tipo de emergencias.

La directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés en la inauguración de el Curso de "Estructuras colapsadas" para bomberos | Andrea Mateos

La directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés, ha inaugurtado el curso destacando la importancia de esta iniciativa, que se proyecta específicamente para la colaboración y coordinación transfronteriza entre los servicios de emergencia, cumpliendo con la razón de ser del proyecto europeo del que forma parte la Agencia.