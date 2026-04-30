Bomberos, policía, auxiliares, ... estas son las plazas que convocará el Ayuntamiento de Salamanca este año

El Ayuntamiento de Salamanca ha dado a conocer la provisión de plazas para este año 2026. Será la Comisión de Economía, Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento de Salamanca la que tratará el próximo martes, 5 de mayo, para su aprobación la propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente a a ete año. La propuesta, que ha sido refrendada en la Mesa Negociadora del Consistorio con el apoyo de cuatro secciones sindicales (CCOO, CSIF, SPPLB y UGT) y la abstención de una (CGT), prevé la convocatoria de 55 plazas para ser cubiertas por oposición libre.

El número de plazas a convocar respeta las tasas de reposición de efectivos incorporadas a la última Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobada (correspondiente al año 2023): 125% para la Policía Local; 120% para sectores prioritarios definidos en la Ley; y 110% para el resto. Además, las 55 plazas de la Oferta de Empleo Público de 2026 agotan la tasa de reposición aplicable a dicho año, en función de bajas de efectivos de 2025.

ASí, la plazas que se convocarán serán 12 plazas para los operativos de los Servicios de Emergencia (2 de bomberos para el Servicio de Extinción de Incendios y 10 de agentes para la Policía Local); 19 plazas (17 Auxiliares administrativos y 2 Técnicos de Gestión) para atender funciones de la Administración General (incluida la atención al ciudadano) en diferentes departamentos municipales; 7 plazas (6 Trabajadores Sociales, 1 Técnico de Grado Medio de Servicios Sociales) para realizar tareas de atención en el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento; 3 plazas (2 ayudantes y 1 técnico auxiliar en electrónica) para la realización de trabajos desde el Servicio Municipal de Mantenimiento; 4 plazas (2 analistas programadores y 2 auxiliares técnicos de informática) para la realización de tareas en el Departamento de TIC y 10 plazas para la realización de distintas funciones en los departamentos de Medio Ambiente (1 Ingeniero Técnico Agrícola y 2 Auxiliares Técnicos), Ingeniería Civil (1 delineante y 1 auxiliar técnico), Urbanismo (1 arquitecto técnico, 1 ingeniero técnico industrial y 1 delineante), Protocolo (1 técnico de grado medio) y Participación Ciudadana (1 auxiliar técnico).