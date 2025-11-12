Los Bomberos y la Policía Local de Salamanca retiran una chapa en riesgo de caída en la calle Consuelo

Agentes de la Policía Local de Salamanca y una dotación del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento han llevado a cabo una intervención preventiva este mediodía en la céntrica Calle Consuelo de la ciudad. El motivo fue la retirada de una chapa que presentaba riesgo de caerse a la vía pública debido a la acción del viento.

La actuación, que ha tenido lugar alrededor de las 12:00 horas, se ha realizado de manera rápida y eficiente para garantizar la seguridad de los peatones.

Al parecer, la medida ha sido tomada más por precaución dado el riesgo que suponía el elemento suelto en altura.

No se han reportado heridos y las autoridades han procedido a asegurar la zona y retirar la chapa.