La bonita reacción de una liebre al reconocer a su dueña salmantina tras volver de estudiar de Alemania
Desde que se marchase al país teutón por estudios, la naturaleza le tenía preparada una sorpresa muy especial
En el campo salmantino, una niña encontró una liebre recién nacida desprotegida y sola, y sin pensárselo dos veces, decidió cuidarla y sacarla adelante a base de biberón. Gracias a esto, la liebre creció fuerte y sana.
Meses después, tras marcharse a Alemania y volver a su casa natal, la liebre y de forma cariñosa no quiso separarse de su dueña, dejando una bonita estampa entre animal y humano.
Un reencuentro que ha llegado a emocionar a los familiares y demostrando el bonito vínculo que se puede llegar a crear entre ambos seres.
También te puede interesar
Lo último