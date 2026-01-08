La bonita reacción de una liebre al reconocer a su dueña salmantina tras volver de estudiar de Alemania

Reacción de la liebre al reconocer a su dueña

En el campo salmantino, una niña encontró una liebre recién nacida desprotegida y sola, y sin pensárselo dos veces, decidió cuidarla y sacarla adelante a base de biberón. Gracias a esto, la liebre creció fuerte y sana.

Meses después, tras marcharse a Alemania y volver a su casa natal, la liebre y de forma cariñosa no quiso separarse de su dueña, dejando una bonita estampa entre animal y humano.

Un reencuentro que ha llegado a emocionar a los familiares y demostrando el bonito vínculo que se puede llegar a crear entre ambos seres.