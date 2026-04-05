La Bono Loto deja un premio de más de 62.000 euros en Salamanca

El sorteo de la Bono Loto celebrado este domingo 5 de abril, Domingo de Resurrección, ha sonreído a Salamanca. El la Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) de su reparto de premio ha habido dos boletos premiados y uno de ello se ha vendido en la capital charra.

Ha sido la Administración de Loterías número 22, situada en Vialia, la afortunada de vender el ticket premiado. El premio asciende a los 62.447,20 euros.

El otro boleto premio en la misma categoría fue vendido en Ferrol (A Coruña), en el Despacho Receptor número 30.320.

Los números a los que ha sonreído la fortuna son los 28 - 47 - 05 - 15 - 22 - 36, complementario 19 y reintegro 7.