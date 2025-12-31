La Bonoloto deja un premio de 80.000 euros en Salamanca
El despacho situado en la plaza de Barcelona, número 14, ha expedido uno de los boletos premiados. Otro de los boletos de segunda categoría ha recaído en Santo Coloma de Gramenet
El último día del año ha querido dejar un pellizco de suerte para un salmantino que ha comprado su boleto en la capital del Tormes. En este caso ha sido un premio de segunda categoría para una persona que ha tenido cinco aciertos más el complementario.
En este caso ha sido el despacho de la plaza de Barcelona número 14, que junto a una administración de Santo Coloma de Gramenet ha llegado a repartir 80.000 euros que un agraciado podrá disfrutar con esta entrada de año.
Asimismo, nadie ha acertado el premio unitario de 1.700.000 euros , en el que habría seis acierto más el complementario, pero la cuantía que ha recaído en la capital salmantina seguro que hará muy feliz a toda una familia.
