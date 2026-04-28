La Bonoloto vuelve a dejar otro premio en Salamanca, está vez de 68 mil euros
El boleto acertante se ha vendido en una administración de la avenida de Portugal
El sorteo de la Bonoloto celebrado este martes 28 de abril ha vuelto a dejar un pellizco en Salamanca capital, está vez de 68.069,33 euros.
En esta ocasión el boleto acertante ha sido de segunda categoría (5 aciertos + complementario) con los números 33-47-17-40-45-04, complementario 19 y reintegro 6.
El boleto ha sido vendido en la adminitración número 64.670 de la avenida de Portugal; el otro boleto premiado ha sido vendido en Tolosa (Gipuzkoa). Mientras, en la primera categoría no existen boletos acertantes.
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