La Bonoloto vuelve a dejar otro premio en Salamanca, está vez de 68 mil euros

El sorteo de la Bonoloto celebrado este martes 28 de abril ha vuelto a dejar un pellizco en Salamanca capital, está vez de 68.069,33 euros.

En esta ocasión el boleto acertante ha sido de segunda categoría (5 aciertos + complementario) con los números 33-47-17-40-45-04, complementario 19 y reintegro 6.

El boleto ha sido vendido en la adminitración número 64.670 de la avenida de Portugal; el otro boleto premiado ha sido vendido en Tolosa (Gipuzkoa). Mientras, en la primera categoría no existen boletos acertantes.