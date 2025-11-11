La borrasca Claudia llegará a Salamanca el jueves con chubascos acompañados de fuertes rachas de viento

La Agencia Estatal de Metereología (Aemet) informa de que en los próximos días, una nueva borrasca que ha sido bautizada como "Claudia", situada en el Atlántico, irá profundizándose hacia el noroeste de la península donde señala que es "probable" que se estacione durante toda la semana.

En el caso de Salamanca, será a partir del jueves cuando empiece a notarse con chubascos que, además, estarán acompañados de fuertes rachas de viento que alcanzarán los 60 km/h. Las lluvias darán comienzo el jueves, siendo más intensas este día y el viernes, aunque en principio todo apunta a que se extenderán hasta el fin de semana, aunque de forma más ligera.

De esta manera, se espera que la borrasca Claudia "afecte primero a Galicia ya desde este martes por la tarde, con precipitaciones persistentes, que ocasionalmente podrían ser fuertes y con tormenta, rachas de viento sur muy fuertes, especialmente en zonas expuestas, y temporal marítimo. Las rachas se extenderán a lo largo del día al resto de zonas altas de la cornisa cantábrica. El viento del sur continuará soplando con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas del extremo septentrional, así como en zonas de montaña de la mitad occidental".