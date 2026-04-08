Bozorgi, activista iraní en Salamanca tras el alto al fuego: “Somos humanos, no un objeto de práctica para las Naciones Unidas”

La tregua de dos semanas entre Irán y Estados Unidos ha traído grandes noticias para algunos y muy malas para otras. A pesar de que se abrirá durante estos 14 días el estrecho de Ormuz y eso permitirá el abaratamiento de materias de primera necesidad, para muchos iraníes residentes fuera de su país significa que el régimen islámico podrá actuar en su país con total impunidad.

Majedeh Bozorgi, activista iraní especializada en Derechos Humanos, ha sido clara al respecto, indicando que “como activista de los DD.HH. estoy de acuerdo con el alto al fuego y estoy de acuerdo en que se puede encontrar una solución sin guerra, pero estoy totalmente en contra de cualquier solución o acción que contribuya a la permanencia del régimen islámico”.

Del mismo modo, ha querido dejar claro que “países como España o Francia apoyaban el fin de la guerra, pero vamos a ver si ahora apoyan también al pueblo iraní o si solamente han querido aprovechar la situación”.

El mensaje pues es claro, que no únicamente se esté apoyando el fin de la guerra como tal, sino que se siga manteniendo un contacto estrecho con la sociedad iraní donde, como ya explicó en otras ocasiones Majedeh para Salamanca24horas: “Estamos frente a un régimen islámico que una vez que no gobiernen, tendremos paz”.

Ante lo que están viviendo millones de iraníes en su país, la propia activista también ha expuesto que “hemos visto como el régimen islamico ha hecho un crimen de guerra porque ha atacado países vecinos y no entendemos que nadie hable sobre eso. Han llegado a usar niños para armarles y estar en las calles como paramilitares”.

Así pues, existe una paradoja en la que entran de lleno los países de la ONU, donde es positivo que se ponga fin a la guerra y a la muerte de cientos de personas, pero donde también se tiene que seguir trabajando para que los iraníes “no sean ejecutados por el Gobierno”.

Para ello ha puesto varios ejemplos, entre ellos que “Estados Unidos dijo que van a atacar infraestructuras y el régimen islamico dijo que iban a hacer una cadena humana, lo que significa que iban a realizar escudos humanos”.

Ante las posibles soluciones que se contemplan, Bozorgi lo tiene claro, y es que “está en manos de las Naciones Unidas, está en manos de los Estados, tenemos la responsabilidad de proteger y tienen responsabilidad de activarlo. En dos semanas tienen tiempo de hacerlo”.

Otros de los mensajes que ha querido transmitir está en que “los iraníes son humanos, no son una práctica para las Naciones Unidas”, dejando claro que es el momento de que otros países apoyen a los residentes en el país.

Concluye con un mensaje claro contra el régimen islámico iraní, y es que “no quieren proteger al pueblo”, poniendo otro ejemplo: “Mientras que el año pasado la gente en Irán sufría cortes diarios de electricidad durante varias horas y tenía problemas de gas durante el invierno, el régimen islámico estaba expandiendo sus actividades misilísticas y nucleares”.