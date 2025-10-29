Búho, tortuga, oveja o pavo real: ¿qué tipo de animal es tu hijo según el tiempo pasado en redes sociales?

Los niños de entre 4 y 18 años pasan actualmente 127 minutos al día en redes, lo que ha llevado a Bores a realizar un estudio sobre ello para conocer en profundidad qué perfil tiene nuestro hijo dependiendo del tiempo que pase con las redes sociales.

Un estudio de la empresa de tecnología Bores, advierte que esto: "Puede desconectar a los niños de la realidad. La mejor manera de gestionarlo es educar a los niños sobre las redes sociales". Cada categoría se enmarca dentro de un animal, ya sea búho, tortuga, pavo o oveja:

Búho: pasa horas en internet antes de acostarse y puede intentar permanecer despierto más tiempo para permanecer en las redes sociales. También suelen mirar al móvil cuando están en familia viendo la televisión.

Tortuga: el adolescente prefiere las redes sociales a la vida real y, a menudo, se aleja de las compañías para pasar más tiempo con su teléfono, incluso metiéndose en el cuarto de baño. Generalmente son tímidos.

Pavo real: comparten en redes sociales prácticamente todo lo que hacen, desde selfies en el transporte público hasta el lugar donde viven, algo que puede ser peligroso.

Oveja: tiene un conjunto de ídolos, normalmente famosos, a los que admiran. Es posible que no publiquen mucho contenido propio, pero sus decisiones podrían verse influenciadas por otros.