Bus urbano gratuito este lunes en Salamanca por el Día Mundial sin Coches

El Día Mundial sin Coches se ha convertido ya en una tradición en Salamanca por la gratuidad del transporte público, facilitando a aquel que lo necesite la movilidad en bus urbano, y en el que es por excelencia la jornada en la que los habitantes de Salamanca más utilizan este medio.

Lo datos hablan por sí solos, y es que el pasado 2021 ya se cerró el año con un récord histórico anual en el que se habían subido al bus urbano un total de 14.790.744 pasajeros en los doce meses, incrementando estos numero en un 13,8 por ciento con respecto al año 2023. Del mismo modo, la asociación de consumidores FACUA situaba a la ciudad como una de las más económicas para coger el transporte urbano, analizando la misma en 57 ciudades del país, lo que situaba a la capital del Tormes en muy buen lugar.

Por otro lado, se espera que los datos de este 2025 sea superiores a los de 2024, tanto por las ventajas que tiene el transporte público y gratuito, donde los menores de 14 años viajan gratuitamente, y los jóvenes tienen una reducción del 50 por ciento.

Relacionado Salamanca bate récord histórico de viajeros diarios en sus autobuses urbanos

Cabe destacar que sin contar cada 22 de septiembre, día en el que más personas viajan en bus, durante este 2025 ha sido el 30 de abril la jornada en la que se han registrado más pasajeros con un récord que alcanzó los 60.881 usuarios.

El bus urbano se ha convertido en una de las oportunidades más visibles de cara a viajar por la capital del Tormes, con líneas que llegan a todos los puntos de la ciudad y en donde, el pasado año y en el mes de julio, ya se superaba con creces los datos del anteriores en más de un millón de viajeros. La perspectiva para este año es, de nuevo, volver a batir otro récord.

Además, se ha realizado una programación por este día, enmarcado dentro de la Semana de la Movilidad del Ayuntamiento de Salamanca, donde diversos actores de Kamaru Teatro amenizarán los traslados de los viajeros, y con una actividad de Karts ecológicos para niños y adultos en la plaza de la Concordia de 17:00 a 20:00 horas.