Se busca técnico de Internacionalización y Gestión de Proyectos Europeos en Salamanca

El IRNASA-CSIC busca incorporar a su plantilla un técnico de Internacionalización y Gestión de Proyectos Europeos en Salamanca para “apoyar la participación en programas internacionales de I+D+i, especialmente en el marco de Horizonte Europa y otras convocatorias europeas e internacionales”. Desde el IRNASA se espera que este puesto contribuya a “fortalecer la proyección internacional del centro, apoyar a los grupos de investigación en la preparación de propuestas competitivas y facilitar la coordinación con socios internacionales”.

Las funciones del nuevo puesto serán vigilar las convocatorias europeas e internacionales de I+D+i relevantes para las líneas de investigación del centro; asesorar a los grupos de investigación en la identificación de oportunidades de financiación; apoyo en la preparación, redacción y presentación de propuestas a programas europeos; búsqueda de socios y participación en la configuración de consorcios internacionales; seguimiento administrativo y técnico de proyectos internacionales en ejecución; organización de actividades de internacionalización (visitas, talleres, jornadas informativas) y elaboración de informes, memorias, justificaciones y documentación asociada a la actividad internacional del centro.

El contrato ser realizará por un año y la incorporación al puesto está prevista en mayo de este año. El plazo para presentar las solicitudes es hasta el 23 de marzo.