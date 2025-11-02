Se buscan voluntarios a partir de 25 años que donen sangre, necesaria para mejorar un estudio sobre el riesgo cardiovascular en mujeres

Un equipo de investigación andaluz solicita la participación de voluntarios a nivel nacional que realicen donaciones de sangre que serán fundamentales para entender y predecir mejor el riesgo cardiovascular en mujeres, un riesgo que se acentúa con la menopausia.

La doctora Inés Pineda-Torra, investigadora de la Fundación Progreso y Salud en el Centro de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), lidera este proyecto que busca abordar una histórica brecha en la biomedicina: el riesgo cardiovascular en mujeres, que a menudo ha sido insuficientemente estudiado. El proyecto, respaldado con una importante financiación de un millón de euros, se enfoca en perfilar de manera detallada el riesgo cardiovascular femenino.

"Comprender mejor el riesgo cardiovascular en mujeres de la población general en una fase preclínica y evaluando específicamente cómo la menopausia y los cambios hormonales y metabólicos asociados afectan a este riesgo".

El equipo investigará cómo los cambios hormonales y las variaciones en los niveles de grasas circulantes influyen en los mecanismos moleculares que explican el aumento del riesgo.

Se analizarán perfiles de expresión de genes y proteínas a gran escala.

Se establecerán si existen diferencias con los hombres en los procesos clave identificados.

A pesar de que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en mujeres a nivel global y en España superan las cifras en hombres, muchos de sus mecanismos específicos de riesgo siguen siendo poco comprendidos.

La Dra. Pineda-Torra enfatiza la importancia de centrar la investigación en esta etapa de la vida de la mujer: "Esperamos avanzar en el conocimiento de los patrones moleculares para comprender y predecir mejor el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica en las mujeres".

El proyecto es una iniciativa de ciencia abierta y necesita la colaboración de voluntarios y voluntarias (hombres y mujeres a partir de 25 años) que deseen participar a través de una donación de muestras de sangre. A partir de estas muestras se realizarán análisis globales de metabolitos, genes y proteínas, y en algunos casos se complementarán con un cuestionario de salud.

Los resultados de esta investigación no solo supondrán un avance científico, sino que podrían tener un impacto directo en:

Guías clínicas

Políticas de salud pública

Programas de prevención específicos

Para solicitar su participación, las personas interesadas pueden dirigirse al Registro Andaluz de Donantes de Muestras para la investigación biomédica, en la dirección de correo registro.donantes.csalud@juntadeandalucia.es.