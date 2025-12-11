¿Buscas empleo o mejorar tu formación? Este programa puede ayudarte

La Junta de Castilla y León a través del Servicio Público de Empleo ECYL pone en marcha el Programa Integral de Activación del Empleo e Inclusión Laboral 2025-2026 enmarcado en el Acuerdo de Empleo de Castilla y León 2025-2028 y la IV Estrategia Integrada de Empleo Formación Profesional Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad

Este programa busca fomentar la inclusión laboral y la mejora de la cualificación profesional en toda la comunidad autónoma

El programa se estructura en dos iniciativas fundamentales que son el Programa de Apoyo a la Inserción Laboral de personas desempleadas AID y el Programa de Ayuda para la Acreditación de Competencias Profesionales ACO dirigido tanto a personas ocupadas como desempleadas

Ambos programas se implementan a través de la Fundación FOREMCYL.

Los objetivos del programa son facilitar la incorporación al empleo de personas desempleadas especialmente de colectivos con mayores dificultades y ofrecer acompañamiento en la búsqueda de empleo mediante atención personalizada formación específica y apoyo técnico.

El programa está dirigido especialmente a jóvenes sin experiencia laboral a personas en desempleo de larga duración a personas con discapacidad y a perceptores de prestaciones subsidios o ayudas y es totalmente gratuito.

Principales actuaciones

El programa ofrece diferentes acciones para facilitar la inserción laboral y la mejora de competencias mediante itinerarios individualizados de inserción laboral para desempleados y trabajadores con empleos temporales o precarios además de asesoramiento sobre formación profesional y certificaciones y apoyo al autoempleo y al emprendimiento.

También incluye intermediación laboral mediante convenios de colaboración con empresas derivación a ofertas de empleo y recursos formativos y campañas de sensibilización dirigidas a empresas para promover el empleo inclusivo.

Del mismo modo, los talleres de empleo están adaptados a cada participante y abordan temas como nuevas tecnologías derechos laborales preparación de entrevistas y desarrollo personal.

Se prevé la realización de 200 talleres de empleo en toda la comunidad con el objetivo de atender a más de 1.500 personas incluyendo localidades más allá de las capitales de provincia.

Acreditación de competencias profesionales

El Programa ACO permite obtener una acreditación oficial de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de la formación no formal y está dirigido tanto a trabajadores en activo como a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo.

Su objetivo es reconocer de manera oficial las competencias de quienes tienen experiencia laboral pero no cuentan con titulación oficial poseen una titulación distinta a la actividad que desarrollan desean validar competencias adquiridas mediante voluntariado becas o formación no formal y quieren acreditar competencias obtenidas en el extranjero.

Estas acreditaciones pueden utilizarse en el ámbito laboral para mejorar la empleabilidad y aumentar las posibilidades de promoción profesional así como en el Sistema de Formación Profesional.