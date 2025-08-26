El Buscyl se digitaliza: la Junta lanza el QR para viajar gratis en transporte público

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha anunciado que, a partir del próximo lunes 1 de septiembre, aproximadamente 130.000 personas contarán con la tarjeta digital Buscyl, que les permitirá disfrutar de transporte público gratuito en Castilla y León. Esta iniciativa cubrirá inicialmente 284 rutas en las áreas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, junto con unas 200 rutas interurbanas en las provincias que no disponen de servicio metropolitano.

Así lo explicó este martes el consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, durante la presentación de las novedades en la implantación de la tarjeta Buscyl, cuyo despliegue se adelanta un mes respecto al calendario anunciado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en marzo.

El dispositivo se extiende a toda la población empadronada en la Comunidad, y ya se han registrado más de 190.000 solicitudes, de las cuales 150.000 corresponden a menores de 15 años, colectivo que ya pudo beneficiarse de la gratuidad durante el verano. Las solicitudes verificadas reciben un correo electrónico con la tarjeta digital, que permite validar un código QR en los terminales instalados en alrededor de 2.000 vehículos.

Por el momento, el envío de tarjetas físicas queda aparcado, ya que, según Sanz Merino, el formato digital con QR “es más ágil y facilita una depuración más rápida”. La directora general de Transportes y Logística, Laura Paredes, indicó que la tramitación online “tiene una fluidez mucho mayor” y ya se ha procesado el 86 % de las solicitudes recibidas.

El consejero apuntó que el sistema estará totalmente implantado para el 30 de septiembre, con un total de 2.610 rutas y 395 concesiones autonómicas cubiertas. La implantación comenzará en las áreas metropolitanas y algunas rutas interurbanas el 1 de septiembre, para extenderse al transporte interurbano de las nueve provincias a partir del 15 de septiembre y completarse el 30 de septiembre.

Sanz Merino destacó que la experiencia previa con los menores de 15 años ha sido positiva y que el uso del código QR “es una solución ágil y segura”, ya que incluye una identificación nominativa. Solo en julio se contabilizaron más de 12.000 viajes gratuitos realizados con este sistema.

Solicitudes por provincia

El reparto de solicitudes es el siguiente:Ávila: 3.261, Burgos: 15.420, León: 25.532, Palencia: 12.373, Salamanca: 51.952, Segovia: 10.519, Soria: 1.802, Valladolid: 61.054 y Zamora: 8.076

La Junta subraya que esta medida reafirma su compromiso con la modernización y la igualdad en el acceso al transporte público. La tarjeta digital se puede solicitar en la plataforma oficial www.buscyl.es o en las oficinas de la Junta, y el usuario recibirá su tarjeta digital por correo electrónico, válida para acceder al transporte público gratuito si está empadronado en Castilla y León.

Para consultas, se mantiene activo el servicio 012 y el soporte del Centro de Control del Transporte de Castilla y León (Cecocyl).

Sanz Merino afirmó que con esta medida, Castilla y León da “un nuevo paso en la modernización del sistema de transporte, avanzando hacia la gratuidad universal, con un acceso sencillo, inmediato y seguro”. Además, destacó que esta iniciativa sitúa a la región “a la vanguardia en la gestión de servicios públicos”.

Convivencia con bonos metropolitanos y opciones para personas no digitales

El consejero garantizó una transición “ordenada y sin contratiempos” para los usuarios habituales, ya que los bonos metropolitanos actuales seguirán vigentes y convivirán con la tarjeta digital para quienes prefieran continuar utilizándolos. La vigencia de estos bonos se ha prorrogado indefinidamente hasta la plena implantación del sistema.

Para usuarios que no estén familiarizados con el entorno digital, se enviará el código QR en formato físico por correo postal. Esta opción está destinada a un grupo reducido, principalmente personas mayores.

Sanz Merino reconoció que el inicio puede presentar dificultades, pero agradeció el compromiso de las empresas de transporte y aseguró que trabajan para resolver cualquier incidencia dentro de los plazos contractuales establecidos.